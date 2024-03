Arcelormittal Aktie: Endlich geschafft?

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können wichtige Hinweise auf die Entwicklung von Aktienkursen geben. In Bezug auf Arcelormittal hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch deutlich verschlechtert. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, war in den letzten vier Wochen für Arcelormittal jedoch nicht außergewöhnlich hoch, weshalb wir ihr eine "Neutral"-Bewertung geben.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Arcelormittal-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über bestimmte Zeiträume und ordnet diesen dann eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 68,6 und der RSI25 liegt bei 60,81, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche konnte Arcelormittal in den letzten 12 Monaten eine hervorragende Performance von 105,45 Prozent erzielen, was eine klare Outperformance von +105,45 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt darstellt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor konnte Arcelormittal mit einer Rendite, die 105,45 Prozent über dem Durchschnitt lag, überzeugen und erhält somit in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt nahe am letzten Schlusskurs der Arcelormittal-Aktie liegen. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Arcelormittal somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich also, dass Arcelormittal in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird, wobei die Stimmung und die technische Analyse auf eine neutrale Position hindeuten.