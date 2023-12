Arcelormittal Aktie: Eine neue Chance!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Arcelormittal liegt das aktuelle KGV bei 5, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" durchschnittlich ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Arcelormittal weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Arcelormittal liegt bei 1,07, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 8, was für 25 Tage ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Arcelormittal überwiegend negativ diskutiert. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings zeigen tiefergehende Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Arcelormittal daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Arcelormittal in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Entwicklung, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die steigende Aufmerksamkeit und intensive Diskussionen zu Arcelormittal führen zu einem insgesamt positiven Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.