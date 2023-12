Arcelormittal Aktie: Eine Gewinnchance?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Arcelormittal beträgt das aktuelle KGV 5,Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, Arcelormittal ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmung rund um die Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. In diesem Zusammenhang haben wir die Aktie von Arcelormittal auf die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung hin untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität in den Diskussionen unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was ein "Gut"-Rating ergibt. Somit erhält die Aktie von Arcelormittal bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war hauptsächlich von negativen Themen geprägt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufsignalen gab, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Arcelormittal mit einer Rendite von 105,45 Prozent mehr als 105 Prozent darüber. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent. Auch hier liegt Arcelormittal mit 105,45 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.