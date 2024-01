Arcelormittal Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Arcelormittal hat in den letzten 12 Monaten eine starke Kursentwicklung von 105,45 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu haben ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt keine Veränderung verzeichnet, was Arcelormittals Outperformance von +105,45 Prozent in dieser Branche zeigt. Der "Materialien"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0 Prozent, und Arcelormittal übertraf diesen Durchschnittswert um 105,45 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Arcelormittal lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum relativ stabil war. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Arcelormittal in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelormittal liegt bei einem Wert von 5, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet erhält Arcelormittal daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend negativ war. Die statistischen Auswertungen ergaben jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.