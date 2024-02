Arcelormittal Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Arcelormittal-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 63,14 und der RSI25 bei 56,32, was beide eine "Neutral"-Empfehlung bedingt. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Allerdings zeigen sich auch einige positive Signale, was zu einer insgesamt "Neutral" Bewertung führt. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0,98 %, was leicht über dem Branchendurchschnitt liegt und somit ebenfalls als "Neutral" einzustufen ist. Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage. Insgesamt ist die Arcelormittal-Aktie aus verschiedenen Perspektiven als "Neutral" einzustufen.

