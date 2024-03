Arcelormittal Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Arcelormittal hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 105,45 Prozent erzielt, was eine deutliche Outperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche darstellt. Im Gegensatz dazu lag die mittlere Rendite des "Materialien"-Sektors bei 0 Prozent, was Arcelormittals Überperformance in diesem Bereich noch deutlicher macht. Aufgrund dieser starken Performance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die aktuelle Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien ist überwiegend negativ gegenüber Arcelormittal. In den letzten Tagen gab es mehr negative als positive Nachrichten über das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Allerdings zeigen die Optimierungsprogramme mehrheitlich positive Handelssignale, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt wird Arcelormittal von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung gegeben.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Arcelormittal im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine etwas höhere Rendite von 0,98 % aus. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist als üblich.

Die technische Analyse zeigt, dass Arcelormittals Aktienkurs derzeit -2,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +0,56 Prozent beläuft. Insgesamt wird daher die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.