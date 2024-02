Arcelormittal Aktie: Chancenlos!

Der Aktienkurs von Arcelormittal hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 105,45 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" deutlich über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 0 Prozent, wobei Arcelormittal derzeit 105,45 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Arcelormittal in den sozialen Medien, was zu einer negativen Stimmung unter den Marktteilnehmern geführt hat. Aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und einer insgesamt geringeren Diskussion über Arcelormittal erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 73,74 Punkten, was darauf hinweist, dass Arcelormittal überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen und deutet darauf hin, dass Arcelormittal weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Arcelormittal derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie mit "Neutral" eingestuft.