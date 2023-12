Arcelormittal Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelormittal liegt bei einem Wert von 5, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Arcelormittal weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Arcelormittal-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 24,39 EUR. Der letzte Schlusskurs von 23.965 EUR weicht somit um -1,74 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 22,04 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 8,73 Prozent darüber liegt. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für Arcelormittal auf kurzfristigerer Analysebasis.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (0 %) liegt die Dividende von Arcelormittal bei 0,98 %. Dies macht die Aktie nur leicht höher bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Arcelormittal-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.