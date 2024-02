Arcelormittal Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Diskussionen über Arcelormittal auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden in den vergangenen Tagen vorwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt konnten in diesem Zeitraum sieben positive und ein negatives Handelssignal ermittelt werden, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Arcelormittal-Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 105,45 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Arcelormittal damit 105,45 Prozent über dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 0 Prozent, was bedeutet, dass Arcelormittal aktuell um 105,45 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Arcelormittal beträgt das aktuelle KGV 5. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, was bedeutet, dass Arcelormittal aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Die Aktie erhält daher von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit der Anleger erfahren hat als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Arcelormittal-Aktie somit ein "Gut"-Rating.