ArcelorMittal Aktie - Akquisitionen?

AM profitierte von den stark angestiegenen Stahlpreisen. Der Umsatz konnte im 1. Halbjahr um 23,8% auf 44 Mrd $ gesteigert werden. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 8 Mrd $. Strategisch setzt AM auf Akquisitionen. Es soll sowohl mit CSP in Brasilien ein Stahlproduzent für CO2-armen Stahl als auch in Texas eine Produktionsanlage von voestalpine übernommen werden. Auch dort steht…