Arcelik-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der türkische Haushaltsgerätehersteller Arcelik schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 605,35 Prozentpunkte, was auf eine "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie hinweist.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Arcelik eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung für Arcelik vorgenommen.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Arcelik liegt der RSI auf 7-Tage-Basis aktuell bei 65,36 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 65,19 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Wertpapier von Arcelik damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz wird eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate festgestellt. Daher wird Arcelik insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.