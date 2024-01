Arcelik Aktie: Der absolute Knall!

In den letzten zwei Wochen wurde über Arcelik in den sozialen Medien eher neutral diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führte. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, wobei an einem Tag das Stimmungsbarometer auf rot zeigte und positive Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigten sich vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten.

Darüber hinaus wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) für Arcelik auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,45 Punkten, was darauf hindeutet, dass Arcelik weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Arcelik weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild von Arcelik in den vergangenen Monaten. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt führt.

Zur technischen Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Arcelik verläuft aktuell bei 26,32 USD, während der Aktienkurs selbst bei 21,75 USD aus dem Handel ging, was einen Abstand von -17,36 Prozent bedeutet. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt eine aktuelle Differenz von -7,49 Prozent und führt somit zu einem "Schlecht"-Signal.

Insgesamt ergibt sich also für Arcelik eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments, des RSI, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse.