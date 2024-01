Arcelik Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Arcelik-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 25,98 USD liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 21,97 USD gehandelt wird und somit einen Abstand von -15,43 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 22,9 USD, was einer Differenz von -4,06 Prozent entspricht und daher als "Neutral"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Hinblick auf fundamentale Faktoren weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 15 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 15,45 Euro für jeden Euro Gewinn von Arcelik zahlt, was 75 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Haushalts-Gebrauchsgüter" von 62. Aufgrund dieses unterbewerteten KGV wird die Arcelik-Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,69 Prozent und liegt somit 13,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (15,42). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Arcelik-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung und Einschätzungen rund um die Arcelik-Aktie wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Auf Basis dieser Informationen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Arcelik-Aktie unter Berücksichtigung der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.