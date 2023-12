Arcelik Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten zwei Wochen wurde über Arcelik in den sozialen Medien hauptsächlich neutral diskutiert, wie das Anleger-Sentiment zeigt. An drei Tagen war die Stimmung negativ, während keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils sieben Tage lang neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen das Interesse der Anleger. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, wie aus dem Anleger-Stimmungsbarometer hervorgeht.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen für Arcelik kaum starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation gab. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an Arcelik hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Arcelik liegt bei 56,31, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 49,88 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Arcelik derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 605,68 Prozentpunkte (1,69 % gegenüber 607,37 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.