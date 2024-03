Arcane Crypto Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Arcario intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurde in den letzten Tagen weder positiv noch negativ stark über Arcario diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Arcario beträgt derzeit 79,59 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,96, was bedeutet, dass Arcario hier als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Arcario derzeit bei 0,02 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,0173 SEK liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -13,5 Prozent und einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,02 SEK, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion ergab keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Arcario für diese Stufe daher ein Gesamtergebnis von "Schlecht".