Arcane Crypto Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die technische Analyse der Arcario-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs liegt mit 0,0167 SEK 16,5 Prozent unter dem GD200 (0,02 SEK), was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Auch der GD50 von 0,02 SEK signalisiert mit einem Abstand von -16,5 Prozent ein negatives Zeichen. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Arcario-Aktie ist neutral. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, und das Interesse an der Aktie war in den letzten Tagen weder positiv noch negativ.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Arcario zeigt einen Wert von 18, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 59,04 neutral. Insgesamt ergibt sich für die RSI-Bewertung daher ein "Gut"-Rating für Arcario.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Arcario abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Arcario-Aktie.