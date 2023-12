Arcane Crypto Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Arcario ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Arcario-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 71,05, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 39,71, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb weitgehend unverändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Arcario-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,02 SEK lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,0184 SEK, was einem Unterschied von -8 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 0,01 SEK, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+84 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Arcario-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

In den sozialen Medien wurde die Arcario in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Neutral"-Einstufung.