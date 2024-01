Arcandor AG Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmungen und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Im Fall von Arcandor wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Arcandor-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 66,67, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage ergibt einen Wert von 55, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Eine technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Arcandor-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,01 EUR, während der Kurs der Aktie bei 0,005 EUR liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) zeigt eine Abweichung von -50 Prozent. Insgesamt entspricht dies einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Arcandor neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen konnten keine besonders positiven oder negativen Themen ausgemacht werden. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Arcandor-Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Arcandor somit mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.