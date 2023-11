Arcandor AG Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die technische Analyse der Arcandor-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,006 EUR einen Abstand von -40 Prozent zum GD200 (0,01 EUR) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt ebenfalls bei 0,01 EUR. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal aufgrund des Abstands von -40 Prozent. Somit wird der Aktienkurs von Arcandor insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Arcandor-Aktie konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Sowohl die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien als auch die Anzahl der Beiträge zeigen keine auffälligen Unterschiede, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Arcandor-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage liegen bei einem Wert von 50, was auf eine neutrale Empfehlung hindeutet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zu Arcandor veröffentlicht wurden. Die Diskussionen der letzten Tage haben sich vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen Indikatoren und des Anleger-Sentiments daher eine negative Bewertung für die Arcandor-Aktie. Die Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.