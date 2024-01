Arcadis Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Aktienkurs von Arcadis hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 85,32 Prozent erzielt, was 85,32 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt 0 Prozent, wobei Arcadis aktuell 85,32 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Arcadis 98, was vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" entspricht. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Arcadis mit 1,3 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (0%) auf, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Arcadis in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In den Diskussionen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung und somit zu einer Gesamtbewertung mit "Gut" führt.