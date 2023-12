Arcadis Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An drei Tagen überwog die Diskussion positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation dominierte. Jedoch konzentrierten sich die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Arcadis. Als Ergebnis wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Arcadis-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 40,39 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 47,44 EUR, was einem Unterschied von +17,45 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (42,88 EUR) liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +10,63 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Arcadis also eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Arcadis mit einer Rendite von 85,32 Prozent in den letzten 12 Monaten deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, kann Arcadis mit 85,32 Prozent deutlich punkten. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte hingegen weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Arcadis daher auch auf dieser Stufe ein "Gut"-Rating.

