Arcadis Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Huabao International Holdings":

Das Anleger-Sentiment für Arcadis basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral waren. Es gab wenige positive Diskussionen und an zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer rote Werte. Insgesamt war die Stimmung der Anleger an sieben Tagen neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Bauwesen"-Branche hat Arcadis in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 85,32 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +85,32 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Auch im "Industrie"-Sektor hat Arcadis mit einer Rendite von 0 Prozent überdurchschnittlich abgeschnitten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse hat die Arcadis-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 42,6 EUR verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 48,66 EUR, was eine positive Abweichung von +14,23 Prozent darstellt und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,5 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Arcadis in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Arcadis derzeit eine Rendite von 1,3 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Damit wird die Dividendenpolitik von Arcadis als "Gut" eingestuft.