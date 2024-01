Arc Funds Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Arc Funds bei 0,2 AUD liegt, was einer Entfernung von -9,09 Prozent vom GD200 (0,22 AUD) entspricht. Dies signalisiert eine schlechte charttechnische Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, bei 0,2 AUD. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Arc Funds-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Arc Funds neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Arc Funds-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index, RSI, zeigt bei einem Wert von 50 eine neutrale Einstufung, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Arc Funds-Aktie als "Neutral".