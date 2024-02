Arc Funds Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die technische Analyse der Arc Funds-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,21 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,13 AUD weicht somit um -38,1 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,19 AUD über dem letzten Schlusskurs (-31,58 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Arc Funds-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Arc Funds ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen dominierten besonders negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Arc Funds in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zur Einschätzung, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, zeigt für Arc Funds einen 7-Tage-RSI von 92,86 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 93,75 Punkten deutet auf eine Überkauftheit hin. Somit wird die Aktie auch für den RSI25 mit "Schlecht" bewertet.