Arc Funds Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Bei Arc Funds wird der RSI für die letzten 7 Tage und auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 92,86 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Arc Funds-Aktie überkauft ist und dementsprechend ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen überkauften Zustand (92,86 Punkte) und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird Arc Funds für diesen Punkt der Analyse daher mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Arc Funds festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Arc Funds für diese Stufe daher ein "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Arc Funds veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Arc Funds-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt derzeit 0,21 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,13 AUD) liegt (-38,1 Prozent Unterschied). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,19 AUD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-31,58 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Arc Funds-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.