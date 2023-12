Arc Funds Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beläuft sich auf 50, was ihn als "Neutral" klassifiziert. Ebenso ergibt der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen den Auf- und Abwärtstrend normiert, ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Als Resultat wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Arc Funds in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war unauffällig, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, sowohl für einen Zeitraum von 50 als auch von 200 Tagen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,22 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch nur eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Arc Funds basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.