Arc Funds Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die technische Analyse der Arc Funds-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 0,2 AUD liegt um 9,09 Prozent unter dem GD200 (0,22 AUD), was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt ebenfalls bei 0,2 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 50, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Dieser Index bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 50 und bestätigt die Einschätzung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die neutral sind. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und in den vergangenen Tagen wurden weder besonders positive noch negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und deutet darauf hin, dass die Aktie tendenziell weder viel noch wenig Beachtung erfährt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für die Arc Funds-Aktie.