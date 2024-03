Arc Funds Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Diskussionen über die Arc Funds auf den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwogen insgesamt positive Meinungen, während auch neutrale Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger in den letzten Monaten. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Aktie von Arc Funds ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der Arc Funds-Aktie bei 0,2 AUD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,135 AUD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,14 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Arc Funds daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 30 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,37, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Gut".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anlegerstimmung und die technische Analyse zu dem Ergebnis führen, dass die Arc Funds-Aktie derzeit als "Neutral" angemessen bewertet wird.