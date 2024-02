ArcWest Exploration Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Arcwest Exploration liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 69, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hat die Arcwest Exploration eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was auch zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich, dass die Arcwest Exploration in diesem Punkt die Einstufung "Neutral" erhält.

Aus charttechnischer Sicht wird die Arcwest Exploration mit einem Kurs von 0,06 CAD derzeit -14,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage sich auf -14,29 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Unsere Analysten haben die Arcwest Exploration auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt muss die Arcwest Exploration hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden.