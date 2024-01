ArcPacific Resources Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Avante Mining wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Äußerungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, und ist zu diesem Schluss gekommen. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Neutral" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also eine "Neutral"-Einstufung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Avante Mining zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, weshalb die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung abgeleitet hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Avante Mining liegt bei 14,29, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 18, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Avante Mining von 0,11 CAD mit 0 Prozent Entfernung vom GD200 (0,11 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,08 CAD auf. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +37,5 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Avante Mining-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.