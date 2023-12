ArcLightn TransitionII Aktie: Wann tut sich was?

Die Opal Fuels-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 6,91 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 5,78 USD lag, was einem Unterschied von -16,35 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. Hier liegt der gleitende Durchschnitt bei 6,09 USD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls darunter, mit einer Abweichung von -5,09 Prozent.

Die Analystenbewertungen für die Opal Fuels-Aktie zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 4 Bewertungen als "Gut", keine als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel, das von Analysten festgelegt wurde, beträgt 12,52 USD, was ein Aufwärtspotential von 116,55 Prozent bedeutet.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung für die Opal Fuels-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für einen Zeitraum von 7 Tagen eine Einstufung als "Neutral" mit einem Wert von 37,63. Der RSI25 beläuft sich auf 50,29, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen eine gemischte Einschätzung für die Opal Fuels-Aktie, wobei die Analysten ein positives Kursziel festlegen, die Stimmung in den sozialen Medien jedoch positiv ist. Die Kursentwicklung in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt deutet jedoch auf eine negative Tendenz hin.