ArcLightn TransitionII Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Opal Fuels-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Opal Fuels aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (12,52 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 164,06 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 4,74 USD), was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Opal Fuels eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Opal Fuels beträgt derzeit 42,65 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Opal Fuels insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Opal Fuels eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Opal Fuels daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Opal Fuels eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren. Somit wird Opal Fuels insgesamt mit "Neutral" bewertet.