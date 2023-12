ArcLightn TransitionII Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI von Opal Fuels liegt bei 46,27, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 53,44, was ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hinweist. Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Opal Fuels von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten Wochen ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "gut" eingestuft werden kann. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also eine "gut"-Einstufung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Online-Kommunikation frühzeitig zu erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Opal Fuels in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie von uns eine "neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Opal Fuels in den letzten vier Wochen an. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "schlecht" bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Opal Fuels insgesamt 6 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "gut", mit 5 "gut"-, 0 "neutral"- und 1 "schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Opal Fuels vor. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 127,7 Prozent, was auf eine "gut"-Empfehlung hindeutet. Insgesamt erhält Opal Fuels für diesen Abschnitt also eine "gut"-Bewertung.