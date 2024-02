ArcBest Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Dividendenrendite wird üblicherweise als Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs angegeben. Bei Arcbest liegt die Dividendenrendite derzeit bei 0,41 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,05 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Daher erhält Arcbest eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

In der technischen Analyse wird die Aktie derzeit als "Gut" eingestuft, da der aktuelle Kurs um 29,55 Prozent über dem GD200 von 107,19 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt mit +12,69 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die meisten Kommentare und Wortmeldungen waren neutral. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.