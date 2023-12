ArcBest Aktie: Das gab es noch nie!

Die Analystenbewertung für die Arcbest-Aktie liegt derzeit bei "Gut". Diese Einschätzung basiert auf 5 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Arcbest. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 120,43 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 5,48 Prozent. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Arcbest also eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Straße und Schiene) wird Arcbest fundamental betrachtet als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 14,11, was einem Abstand von 48 Prozent zum Branchen-KGV von 27,22 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Bezüglich des Aktienkurses hat Arcbest im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Arcbest damit 13,78 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 7,47 Prozent, wobei Arcbest aktuell 33,17 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Arcbest auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,48 % aus, was 4,83 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 5,31 % ist. Der niedrigere Ertrag führt daher zur Einstufung als "Schlecht".

