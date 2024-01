ArcBest Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Aktienanalyse von Arcbest zeigt gemischte Bewertungen aus verschiedenen Perspektiven. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs der Aktie um 16,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Im Gegensatz dazu ergibt sich beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Arcbest als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) insgesamt 49 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Straße und Schiene" liegt.

Die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigen gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also aus der Analyse der verschiedenen Faktoren eine gemischte Bewertung für die Aktie von Arcbest.