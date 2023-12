ArcBest Aktie: Hammer Entwicklung!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen insgesamt positiv gegenüber Arcbest eingestellt waren. Es gab 12 positive und einen negativen Tag, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Arcbest daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da es 5 Kauf-, 2 Halten- und keine Verkaufsempfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Arcbest liegt bei 120,43 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -1,65 Prozent entspricht. Daher wird das Rating "Neutral" vergeben. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Arcbest auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, da der RSI-Wert 1,47 Punkte beträgt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 48,89, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird Arcbest für den 7-Tage-RSI als "Gut" und für den 25-Tage-RSI als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcbest liegt mit einem Wert von 14,11 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Straße und Schiene" von 27. Dadurch erscheint die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.