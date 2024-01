ArcBest Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Derzeit schüttet Arcbest niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Straße und Schiene. Der Unterschied beträgt 4,57 Prozentpunkte (0,48 % gegenüber 5,06 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Arcbest haben Analysen ergeben, dass die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet eher negativ ist. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität in Bezug auf Diskussionen und Beiträge zu Arcbest ist unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse der Arcbest-Aktie ergibt sich eine Abweichung von +14,79 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Arcbest in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 40,64 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +22,29 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance ähnlicher Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche dar. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Arcbest jedoch 1341,4 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Arcbest in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.