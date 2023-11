Arbutus Biopharma Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Dividendenrendite wird oft als Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs ausgedrückt. Diese Kennzahl unterliegt täglichen Schwankungen und ist daher dynamisch. Im Falle von Arbutus Biopharma beträgt die Dividendenrendite derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich dazu hat die "Biotechnologie"-Branche eine Dividendenrendite von 2,52 Prozent, was zu einer Differenz von -2,52 Prozent zur Arbutus Biopharma-Aktie führt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Arbutus Biopharma eine Performance von -34,74 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 91,91 Prozent, was zu einer Unterperformance von -126,65 Prozent für Arbutus Biopharma führt. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 71 Prozent, wobei Arbutus Biopharma um 105,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basiert auf der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Arbutus Biopharma-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 2,33 USD. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter, mit einem Unterschied von -18,45 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 1,86 USD, wobei der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,15 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Arbutus Biopharma-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Arbutus Biopharma wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen die Anlegerinteressen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer bekommt Arbutus Biopharma insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.