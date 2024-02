Arbutus Biopharma Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Arbutus Biopharma liegt bei 42,86, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 25,44 und wird daher als "gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Arbutus Biopharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,21 USD. Der letzte Schlusskurs von 2,92 USD weicht somit um +32,13 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,49 USD) liegt mit einer Abweichung von +17,27 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Arbutus Biopharma-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "gut" Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat immer negativer wurde. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "schlechten" Rating führt.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis stuft die Aktie der Arbutus Biopharma als "gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 3 sie als "gut" bewerten, während keine eine "neutral" oder "schlecht" Bewertung abgeben. Es wird erwartet, dass der Kurs der Aktie auf 6 USD steigen wird, was einer Erwartung von 105,48 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch auf Basis aller Analystenschätzungen als "gut" bewertet.