Arbutus Biopharma Aktie: Das gab es noch nie!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Aktie von Arbutus Biopharma diskutiert, wobei vorwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Arbutus Biopharma, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Arbutus Biopharma gab. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Arbutus Biopharma in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,58 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 20,23 Prozent, was eine Underperformance von -17,66 Prozent für Arbutus Biopharma bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 25 Prozent verzeichnete, lag Arbutus Biopharma 22,43 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Arbutus Biopharma insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Die Kursprognose der Analysten sieht ein Aufwärtspotential von 144,9 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Arbutus Biopharma für diesen Abschnitt also eine "Gut"-Bewertung.