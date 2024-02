Arbutus Biopharma Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Arbutus Biopharma neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Arbutus Biopharma-Aktie beträgt der RSI7 16,67, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 24,17, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen deutlich verschlechtert hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt ein "Gut", da 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Arbutus Biopharma liegt bei 6 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung um 108,33 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Arbutus Biopharma eingestellt waren. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auch hier eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung der Arbutus Biopharma-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.