Arbutus Biopharma Aktie: Jetzt aber!

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Arbutus Biopharma derzeit um +20,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine positive Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +31,82 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" verzeichnet Arbutus Biopharma eine Rendite von 2,6 Prozent, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Biotechnologie"-Branche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -10,79 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Arbutus Biopharma mit 13,39 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren positive Themen über Arbutus Biopharma verstärkt präsent. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Arbutus Biopharma in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.