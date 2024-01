Arbutus Biopharma Aktie: Eine neue Chance!

Die Arbutus Biopharma-Aktie hat in den letzten Wochen einen gleitenden Durchschnittskurs von 2,26 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 2,49 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +10,18 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. In Bezug auf den GD50 der letzten 50 Tage beträgt der aktuelle Stand 2,04 USD, was einer positiven Abweichung von +22,06 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt einen aktuellen Wert von 36,84, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert liegt bei 24, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält der RSI eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Arbutus Biopharma festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird als "Schlecht" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für diesen Bereich führt.

Die Analyse durch Analysten ergibt eine aktuelle Bewertung der Arbutus Biopharma-Aktie als "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 6 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 140,96 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Arbutus Biopharma daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.