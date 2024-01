Arbuthnot Banking ist zurück!

Die technische Analyse der Arbuthnot Banking zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 959,76 GBP, während der Aktienkurs bei 1005 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +4,71 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 948,45 GBP. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +5,96 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Arbuthnot Banking zeigt einen Wert von 50, was eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 24,14 und führt zu einer Einschätzung als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung als "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielt die Arbuthnot Banking eine Rendite von 29,33 Prozent, was mehr als 32 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite von 15,7 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt hat, liegt die Arbuthnot Banking ebenfalls deutlich darüber, mit einer Rendite von 13,63 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arbuthnot Banking bei 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,47 (Handelsbanken) deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie aus fundamentaler Sicht und zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.