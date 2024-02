Arbuthnot Banking Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Arbuthnot Banking wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Auch die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Arbuthnot Banking beträgt aktuell 50 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 45,98 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Arbuthnot Banking beträgt aktuell 4, was einer negativen Differenz von -1,31 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" entspricht. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Arbuthnot Banking konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder beim Stimmungsbild noch bei der Stärke der Diskussion gab es signifikante Unterschiede. Daher wird Arbuthnot Banking in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält der Wert daher eine "Neutral"-Bewertung.