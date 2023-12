Arbuthnot Banking Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Arbuthnot Banking wird von Experten als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 4,58, was einen Abstand von 46 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 8,43 bedeutet. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Arbuthnot Banking eine Rendite von 4,88 % aus, was 0,4 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,28 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Arbuthnot Banking war in den letzten Wochen insgesamt positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die diskutierten Themen überwiegend positiv, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Arbuthnot Banking eine Performance von 29,33 Prozent, was eine Outperformance von +13,84 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche darstellt. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite sogar um 32,64 Prozent höher. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.