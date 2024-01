Arbuthnot Banking Aktie: Kaum zu glauben!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Arbuthnot Banking beträgt derzeit 4,58 und liegt damit 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist. Aufgrund dessen erhält Arbuthnot Banking eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Arbuthnot Banking beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 31,25, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Arbuthnot Banking-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 961,41 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 957 GBP, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Arbuthnot Banking in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,33 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt nur um 15,76 Prozent gestiegen sind, was eine Outperformance von +13,57 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Finanzsektor liegt Arbuthnot Banking mit einer Überperformance von 32,02 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.