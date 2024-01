Arbuthnot Banking Aktie: Am Scheideweg

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Arbuthnot Banking ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 4,58 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 8,46, was einer Unterbewertung von 46 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie derzeit als "Neutral" beurteilt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 960,09 GBP, während der aktuelle Kurs der Aktie (1005 GBP) um +4,68 Prozent darüber liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 950,45 GBP, was einer Abweichung von +5,74 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt erhält sie daher das Rating "Gut".

Die Dividendenrendite von Arbuthnot Banking liegt bei 4,88 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment bewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich für Arbuthnot Banking in diesem Punkt also die Einstufung als "Neutral".