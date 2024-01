Arbor Realty Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Arbor Realty Trust inc.":

Die Aktie der Arbor Realty Trust Inc wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 3 positiven, 1 neutralen und keiner negativen Einstufung bewertet. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Arbor Realty Trust Inc. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 16,33 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 7,88 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,39 Punkten, was darauf hindeutet, dass Arbor Realty Trust Inc weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 42,56, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hinweist.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 13,95 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 15,14 USD liegt und somit positiv bewertet wird. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,84 USD, auch hier liegt der letzte Schlusskurs darüber und wird daher positiv bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, vor allem in den letzten Tagen, was dazu führt, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich somit für die Aktie der Arbor Realty Trust Inc eine positive Einschätzung basierend auf den Bewertungen von Analysten, dem RSI, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.